Koksopleiding van start op Terschelling

Het Regionaal Opleidingscentrum Friese Poort heeft met ’t Schylger Jouw en diverse eilander horecaondernemers de handen ineen geslagen en het mogelijk gemaakt om een koksopleiding op Terschelling te volgen. De cursus is puur vakgericht en gelijk aan de koksopleiding niveau 2, met dien verstande dat de AVO-vakken (Algemeen Vormend Onderwijs) zoals Nederlands, Engels en Duits niet tot de leerstof behoren. In juni 2020 doen de leerlingen examen waarna ze een certificaat krijgen. “De eerste indruk die wij van de groep hebben is uitstekend”, aldus docent Gerard Voskuilen. “Ze zijn goed gemotiveerd en leergierig.”