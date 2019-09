De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > voetbal > KNVB keurt kunstgrasveld Midsland af

de Terschellingervoetbal

Per 1 september 2019 zal SC Terschelling het gebruik van het kunstgrasveld noodgedwongen moeten beperken. Deze beslissing is samen met de gemeente genomen, aangezien de KNVB heeft aangegeven dat het kunstgrasveld van Midsland niet meer aan de speltechnische richtlijnen voldoet. De mat van het kunstgrasveld wordt zo snel mogelijk vervangen. De gemeente heeft hiervoor al offertes opgevraagd. Het streven is dat het nieuwe veld na de winterstop in gebruik kan worden genomen. Er wordt op dit moment gezocht naar mogelijkheden om de wedstrijden en trainingen in de tussentijd zoveel mogelijk door te laten gaan.