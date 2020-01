De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > KNRM-receptie in teken van afscheid schipper

De traditionele Nieuwjaarsreceptie van de KNRM Terschelling, die afgelopen zaterdagmiddag in het Boothuis Paal 8 plaatsvond, stond dit jaar in het teken van het afscheid van beroepsschipper Sjoerd Vriend, die een nieuwe uitdaging heeft gevonden in Delfzijl. “Sjoerd was de enige beroepskracht binnen de KNRM en vormde samen met de vrijwilligers een hecht team”, aldus burgemeester Bert Wassink, voorzitter van de plaatselijke commissie van de KNRM. “We kunnen terugkijken op een prettige samenwerking en wensen Sjoerd veel succes in zijn toekomstige werkkring.” Er zal op korte termijn geen vervanger voor Sjoerd in dienst worden genomen. Bij wijze van proef wordt het komende half jaar op station West dienst gedraaid zonder beroepsschipper.