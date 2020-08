De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > KNRM-lifeguard: zomerbaan met grote verantwoordelijkheid

de Terschellingernieuws





Tijdens de hoge temperaturen van de afgelopen dagen waren er helaas regelmatig meldingen van verdrinkingen in zee. Met name langs de Noord- en Zuid-Hollandse kust, al viel er eerder in juli ook een geval te betreuren op Ameland. Dat bewijst maar weer hoe onvoorspelbaar de zee is, maar ook hoe belangrijk de strandwachten – de KNRM-lifeguards – zijn die de strandgangers in de gaten houden. Een mooie zomerbaan, maar ook een grote verantwoordelijkheid. In de krant van deze week een gesprek met lokale coördinator Peter van de Linde.