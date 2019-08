De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > jeugd > Kinderkamp van SJT succesvol verlopen

de Terschellingerjeugd, Stichting jeugdwerk Terschelling

Vorige week bivakkeerden zeventig kinderen, vijftien vrijwilligers en SJT-kampleider Wim Bakker in kampeerboerderij ‘De Langenberg’ te Rijssen. De weersomstandigheden waren prima. Het was droog en de temperatuur schommelde dagelijks tussen 20 tot 25 graden. Het thema van het kamp was ‘Geef mij de Tijd’. Elke dag had een sub-thema, zoals de Middeleeuwen, de toekomst, vrije tijd, Oertijd, party-tijd, omgekeerde tijd en geen tijd. Kampleider Wim Bakker blikt na afloop van het kamp zeer tevreden terug.