Kerstwandeltocht onverminderd populair

Het is inmiddels een echte traditie op Tweede Kerstdag: de Kerstwandeltocht door de bossen en duinen van West-Terschelling met start en finish bij Aparthotel Boschrijck. Dat de wandeltocht duidelijk in een behoefte voorziet, bleek ook dit jaar. Voor deze achttiende editie hadden zo’n 700 deelnemers – onder wie veel eilanders – de wandelschoenen aangetrokken. Het waren er iets minder dan vorig jaar, wat zeker niet aan de omstandigheden lag: het was met vrijwel geen wind en een aangename temperatuur uitstekend wandelweer.