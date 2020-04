De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Kennismaking waarnemend burgemeester Hermans

Woensdag 1 april jl. was de eerste werkdag voor mevrouw Jon Hermans-Vloedbeld als waarnemend burgemeester van Terschelling. Ze zal deze functie tot 1 november vervullen als opvolger van Bert Wassink, die wethouder is geworden in Leeuwarden. Terschelling is de derde gemeente waar Hermans als waarnemend burgemeester aan de slag gaat. Eerder was ze o.a. burgemeester in Almelo. In de krant van deze week een nadere kennismaking met mevrouw Hermans, waarin ze o.a. vertelt op huwelijksreis naar Terschelling te zijn geweest.