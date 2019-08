De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > kaatsen > Kaatsen

Afgelopen zondag werd de Bakvis-kaatspartij gehouden op het veld in Hoorn. Dat de vakantie was begonnen, was direct te merken aan het aantal kaatsers van de wal (vijf) die meededen. In totaal waren er dertien kaatsers en kon er worden gestart met vijf parturen: drie parturen van drie kaatsers en twee parturen van twee. Na een enerverende strijd won het partuur van Daniel Rob. Na een stemronde werd bij tevens gekroond tot koning van deze partij.