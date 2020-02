De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Kaasfabriek feestelijk geopend

Afgelopen zaterdagmiddag vond de feestelijke opening plaats van Kaasmakerij De Terschellinger op het bedrijventerrein op West Terschelling. Hiermee was de verhuizing van de kaasfabriek van Oosterend naar het pand aan de Nieuwe Dijk 30 op West Terschelling een feit. De droom van Jan-Willem Zeilstra en zijn vrouw Martine Stremler om alle melk van Terschelling op het eiland te verwerken, is met de realisatie van de nieuwe fabriek een stap dichterbij gekomen. “Het is op termijn de bedoeling om de verwerkingscapaciteit van 6,5 miljoen liter melk geheel te benutten”, vertelde Jan-Willem. En dat is niet alleen goed nieuws voor het eiland, maar ook voor de weidevogels.