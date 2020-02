De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Juttersbloed vloeit in het Wrakkenmuseum

Op de dag af honderd jaar nadat het Amerikaanse vrachtschip West Aleta in een storm boven Terschelling strandde en niet lang daarna in tweeën brak, presenteerden Hanneke Bramer en Jan Machiela in het Wrakkenmuseum in Formerum-Zuid de door hen op de markt gebrachte zoete rode wijn met een port-achtige afdronk onder de naam ‘Juttersbloed’. Tijdens deze avond presenteerde de VVV tevens een nieuwe Jutters-fietsroute, zong René de Beer een jutterslied en hield Lidy Tuil een mini-proeverij.