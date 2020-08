De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Jonge Jan wint picknicktafel

de Terschellingernieuws





Op woensdag 1 juli vierde bouwbedrijf Eilandbouw zijn vijfjarig bestaan. Speciaal voor deze gelegenheid gaf het bedrijf een eigengemaakte picknicktafel weg via een winactie op Facebook. Een geslaagde actie, waar veel op werd gereageerd en waar Nel Sint als winnaar uit de bus kwam. Zij won de picknicktafel voor Thuishaven De Jonge Jan. “Ik had de picknicktafels op het Brandarisplein gezien en was er meteen verliefd op”, vertelt een enthousiaste Nel Sint, gastvrouw bij De Jonge Jan. “Toen ik de winactie van Eilandbouw voorbij zag komen, heb ik een gokje gewaagd. Superleuk voor onze bewoners natuurlijk zo’n prachtige picknicktafel als buitenzitje.”