Jon Hermans Vloedbeld (VVD, 66) is op maandag 23 maart in de woning van commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok beëdigd als waarnemend burgemeester van Terschelling. De benoeming gaat in op 1 april. Het besluit kwam tot stand in goed overleg en in overeenstemming met de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Terschelling die unaniem waren. Hermans-Vloedbeld blijft waarnemer tot 1 november dit jaar. Dan maakt ze plaats voor een kroonbenoemde burgemeester.