De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > berenloop > Jeugdberenloop

de Terschellingerberenloop

Dat de hardloopsport niet alleen populair is onder volwassenen bewezen afgelopen zondagochtend ruim 150 kinderen in de leeftijd van zes tot vijftien jaar. Verdeeld in drie categorieën namen zij deel aan de Jeugdloop van de Berenloop, die traditioneel voorafgaat aan de Terschellinger Marathon. Nadat de laatste deelnemer de eindstreep was gepasseerd konden de felbegeerde bekers worden uitgereikt aan de ‘hardlopers van de toekomst’.

Jongens 6-8 jaar

Meisjes 6-8 jaar

Jongens 9-12 jaar

Meisjes 9-12 jaar

Jongens 13-15 jaar