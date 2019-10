De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > boekpresentatie > Jan Heuff reikt zijn boek “BRAVO Terschellingers” uit

de Terschellingerboekpresentatie

Op vrijdagmiddag 20 september werden de eerste exemplaren van het boek “BRAVO Terschellingers” van Jan Heuff uitgereikt in museum ’t Behouden Huys. Het is een zeer compleet boek over de reddingboot Brandaris en het eilander reddingwezen tussen 1908 en 1966. Jan Heuff is blij met het resultaat. “Het boek is voor een belangrijk deel samengesteld uit niet eerder gepubliceerd archiefmateriaal. Dat maakt het interessant en heel bijzonder. Daarnaast bevat het meer dan vierhonderd illustraties.”