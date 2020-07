De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Jan de Beer presenteert ‘Happy Beer’

de Terschellingernieuws

“Een feest is geen feest als Jan de Beer er niet bij betrokken is geweest”, is een uitdrukking die veel bezoekers van feesten van (buurt)verenigingen op Terschelling kunnen bevestigen. Vorige week presenteerde hij het door hem zelf bedachte biermerk ‘Happy Beer’. Vanaf 23 juli kunnen horecaondernemers en initiatiefnemers van feesten en partijen voor dit lekkere en goed betaalbare kwaliteitsbier terecht bij Kooyman Grootverbruik op West. “Omdat ik ongeneeslijk ziek ben, zijn alle zaken op verkoopgebied door mij overgedragen aan de groothandel”, aldus Jan. Hij houdt zich nog wel bezig met de verkoop van T-shirts voorzien van het logo. “En dat is gewoon voor de klucht.”