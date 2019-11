De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Inzamelingsactie voor Lesbos groot succes

Begin oktober hoorde Sippy Dekker dat er in Heerde een grote inzamelingsactie voor het kamp Moria op Lesbos op touw werd gezet. Bij haar kwam toen de gedachte op ‘Wat daar kan moet hier ook kunnen’, waarna ze aan de slag ging. Het leverde een meer dan geslaagde actie op. Sippy schreef een berichtje in het kerkenblad ‘Op ‘e Riid’, maakte o.a. reclame via de sociale media en hoopte dat er wat binnen kwam. “Nou, dat was overweldigend”, aldus Sippy. Dankzij de belangeloze medewerking van de firma’s TST en De Vlas werd alles gratis naar Heerde vervoerd. Uiteindelijk konden er acht pallets worden geladen met in totaal ruim 180 dozen (ca. 10m3).