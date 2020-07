De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > berenloop > Inschrijving Berenloop geopend

Na een periode van grote onzekerheid was er vorige week woensdag eindelijk goed nieuws voor alle loop- en andere evenementen: vanaf 1 juli mogen die weer worden georganiseerd. Uiteraard met de nodige restricties, en de 1,5 meter afstand blijft leidend, maar toch: het kan weer. Daarom heeft de organisatie van de Berenloop besloten om Kleintje Berenloop (5 en 10 kilometer op 31 oktober a.s.) en de Berenloop (halve en hele marathon op 1 november a.s.) op Terschelling dit jaar door te laten gaan. Op woensdag 1 juli jl. opende de inschrijving voor alle afstanden: jeugdloop, 5 en 10 kilometer en hele en halve marathon.