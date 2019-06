De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Informatieavond Kustbeheer

Op donderdagavond 16 mei organiseerde Rijkswaterstaat een algemene informatieavond in Westcord Hotel Schylge over het kustbeheer in brede zin. Robert Zijlstra en Ernst Lofvers van Rijkswaterstaat namen het publiek mee in de belangrijkste werkzaamheden bij kustbeheer; ook was er gelegenheid voor vragen en discussie. Achtereenvolgens kwamen het dynamisch handhaven van de kustlijn aan de orde, zandsuppletie, flexibel handhaven en de veranderingen in de kustlijn van Terschelling vanaf 1990 aan de orde.