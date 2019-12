De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > IJsclub Noordpool viert feest om Oost

De organisatoren van het ‘Noorderlicht’ kunnen met een tevreden gevoel terugkijken op een mooi feest. Na vele uren van noeste arbeid was men er in geslaagd de manege om te toveren in een sfeervolle feestzaal. Ook Jan de Beer, de aanjager en drijvende kracht achter het ijsfeest en vele andere festiviteiten, keek met een voldaan gevoel toe hoe de feestgangers zich vermaakten. Als rode draad door het feestprogramma liep het optreden van de coverband ‘Deadline’. Tussendoor traden Django Wagner, Imca Marina, Steef Ekkel en Rinus op, was er de ‘Eilander trekzak-act’ van Erwin van der Wal en Arend India, en gaf ook DJ Dixon acte de préséance.