Ideeën welkom bij de Jut Fabriek

Stichting De Jut Fabriek Terschelling, een initiatief van de twee jonge eilanders Vincent Kooijman en Ivo Wiersma, is bijna een jaar geleden opgericht. Hun ergernis over de grote hoeveelheid plastic die maar blijft aanspoelen op het strand, mondde uit in het idee voor de Jut Fabriek. De Jut Fabriek wil zich samen met eilandbewoners en eilandgasten inzetten voor een plasticvrij Terschelling. “Dit doen we door de afvalstroom te minimaliseren en het plastic afval te verwerken tot een nieuw, duurzaam product”, vertelt Vincent. Vind je iets op het strand waarvan je denkt dat De Jut Fabriek het wel kan gebruiken? Of heb je een leuk idee dat je met hen wilt delen? Neem dan even contact op via de website www.dejutfabriek.nl.