Huisartsen West en Midsland: “Bij twijfel, altijd bellen!”

Het was afgelopen zaterdag groot nieuws in zowel de lokale als de landelijke media: de eerste officiële coronabesmetting op Terschelling was een feit. Toch waren eilander huisartsen er niet door verrast. “Nee, het was geen schok en ook geen verrassing”, zegt Jojanneke Kuhlmann van Huisartsenpraktijk West. “We wisten best dat er al lang coronabesmettingen op Terschelling waren. Alleen was dit de eerste bewezen patiënt.” In de krant van deze week een gesprek met drie eilander huisartsen – Jeroen van Helsdingen (West), Jojanneke Kuhlmann (West) en Menno Swier (Midsland) – over de huidige stand van zaken op Terschelling rond de coronacrisis.