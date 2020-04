De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Hotel de Walvisvaarder: nieuw en modern met een nostalgisch tintje

De verbouwing van hotel De Walvisvaarder startte eind september 2019. De oude boerderij (het voorste deel) werd gesloopt en ging letterlijk met de grond gelijk. Binnen no time is een gloednieuwe Walvisvaarder uit de grond gestampt en de verwachting is dat het project begin april wordt opgeleverd. Daarna is het gezien de coronacrisis afwachten wat de toekomst in petto heeft. “We hadden in de planning met Pasen open te gaan voor de gasten, maar dat staat nu natuurlijk on hold”, vertelt Dick Visser. “We houden de berichtgeving vanuit de RIVM nauwlettend in de gaten, maar hopen samen met de andere ondernemers op het beste.”