Hoogtijdagen voor de cranberryplukkers

Sinds vorige week zijn de plukkers van Cranberry Terschelling actief op verschillende plaatsen op het eiland. Het bedrijf is sinds 1910 de zesde pachter die het duingebied waar de bes groeit in pacht heeft van Staatsbosbeheer. Wij spraken André Lambregts, die de pluk coördineert, op een ‘zomerse dag’ in natuurgebied de Koegelwieck op het moment dat hij samen met Albert Vis en Bart van Zandwijk de opbrengst van een werkzame dag in de aanhanger had geladen. Ook troffen we op de Boschplaat het trio Margriet de Beer, Peggy Schepenaar en Sandra Schneider.