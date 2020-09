De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > paarden > Hoge waardering voor Terschellinger merrie

de Terschellingerpaarden

Foto: Claudia Dermois

Op zaterdag 12 september werd in Tolbert de Centrale keuring Het Groninger Paard georganiseerd. Het was de enige keuring voor Groninger paarden van dit jaar in Nederland. Margreet de Bruin-Kuipers uit Hoorn kijkt zeer tevreden terug op de keuring. Haar mooie 3-jarige merrie Chanelle (Borre * Hanno) kreeg een eerste premie en werd model, een fantastisch resultaat.