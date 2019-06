De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > maritiem > Historisch vaartuig gedoopt

Foto: Neeke Wassenbergh-Smit

Vorige week vrijdagmiddag is op feestelijke wijze de gerestaureerde reddingssloep ‘Heemskerck’ gedoopt. Hiermee kwam er een einde aan een restauratieperiode van ruim twee jaar. Johan Meerkerk en Gijs Boll namen de oude boot over van Jan Struijk. In gezelschap van ongeveer vijftig genodigden, van wie de meesten behulpzaam zijn geweest bij het restauratieproject, onthulde Johan het naambord en werd het schip met champagne besprenkeld ten teken van de doop.