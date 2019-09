De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > paardensport > Hilda Lok en Anouk van Loon winnen Cyprianrace

de Terschellingerpaardensport

Afgelopen zondagmiddag vond op het strand bij Midsland aan Zee de jaarlijkse Cyprianrace plaats, een behendigheids- en snelheidswedstrijd voor paarden en pony’s georganiseerd door het Sint Janscomité. Het aantal deelnemers, twaalf in getal, was niet bijzonder groot, maar dat mocht de pret niet drukken. De koppels reden in de voorronde twee keer tegen elkaar. Na een verliezersronde bleven er vier koppels over voor de finaleritten. Hilda Lok en Anouk van Loon waren het snelste en behendigste koppel en wonnen de race.