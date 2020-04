De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Het eiland vergeet De Stilen niet

Wegens de coronacrisis zijn alle verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg sinds 19 maart gesloten voor alle bezoekers. De landelijke maatregel duurt vooralsnog tot en met 6 april en is bedoeld om de kwetsbare bewoners beter te beschermen tegen het coronavirus. Logischerwijs geldt deze maatregel dus ook bij De Stilen op West. “De impact is heel groot”, vertelt Arieke Sieben, teamleider bij De Stilen. “Maar gelukkig heerst er een grote saamhorigheid, iedereen is inventief en zet samen de schouders eronder.” Ook veel eilanders denken aan de bewoners en de harde werkers bij de Stilen. “Er worden zoveel acties op touw gezet, dat vinden wij hartverwarmend”, zegt Arieke.