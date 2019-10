De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Herfstconcert West Aleta Singers

v.l.n.r. Yvonne en Bauke Werkhoven-Hoeksema en Egbert Zorgdrager

Vorige week donderdag organiseerde Terschellinger mannenkoor de West Aleta Singers het jaarlijkse herfstconcert in ET-10 in Midsland. Na het zingen van de eerste liederen kwam de eerste vernieuwing bij het koor aan het licht, en wel in de vorm van het welkomstwoord dat werd gesproken door de nieuwe voorzitter Egbert Zorgdrager. Na de pauze was er nog een verrassing: het koor kwam op in een nieuw tenue: een nieuw shirt en een nieuwe broek.