De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Henk en Wil Askes dragen fakkel over

de Terschellingernieuws

Op zondag 16 augustus draagt het echtpaar Henk en Wil Askes het leiderschap van de Evangelische Gemeente Rafaël-Terschelling over aan Andrea van der Heide-van Urk tijdens een speciale kerkdienst in de aula van de Driemaster in Midsland. Daarmee zetten zij een punt achter een periode die in 1984 begon waarin zij de evangelische gemeenschap dienden op Terschelling. “We gaan wat meer vrije tijd krijgen”, aldus Henk. “Zo kunnen we meer aandacht gaan besteden aan de kinderen en kleinkinderen aan de wal en blijven genieten van de mooie omgeving waar we ons al zo lang thuis voelen.”