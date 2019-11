De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > evenement > Heksenmarkt trekt veel publiek

de Terschellingerevenement

Vorige week woensdagmiddag wemelde het in de Ooster- en Westerburen van de heksen, groot en klein. In beide straten konden de bezoekers zich tijdens de jaarlijkse herfst-heksenmarkt te goed doen aan lekkers bij een van de vele kraampjes. Er was ook vertier voor de kids. Tymon Kooi won de eerste prijs bij het ‘bezemsteel hangen’. Aan de lampionnentocht deden ’s avonds meer dan 200 kinderen mee, hetgeen voor een mooi schouwspel zorgde.