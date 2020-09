De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Heide volop in bloei

Foto: Neeke Smit

Het einde van de zomer komt langzaam dichterbij. Dat betekent dat de heidevelden prachtig paars kleuren. Een genot om naar te kijken tijdens een wandel- of fietstocht over het eiland. Verspreid over het eiland tref je grote velden struikheide aan die het fotograferen waard zijn. Zo ook op de foto op de voorpagina van de krant van deze week, gemaakt door Neeke Smit.