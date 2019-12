De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Hartenwens in vervulling bij de Stilen

Het was de grote wens van twee bewoners van de Stilen, André Zorgdrager en Ben Oosterbaan, om de zanggroep Ancora uit Volendam nog een keer te zien optreden. Omdat zij zelf niet meer in staat zijn naar een optreden te gaan, besloten Renske Bergevoet en Judith Cuperus te proberen Ancora naar de Stilen te halen. En dat is gelukt: op woensdagmiddag 27 november trad het zangtrio op voor André, Ben, hun familie en alle bewoners van de Stilen.