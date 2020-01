De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > handboogschieten > Handboogschieten

de Terschellingerhandboogschieten, nieuws

Het Terschellinger Handboog Collectief deed afgelopen zondag met acht leden mee aan de jaarlijkse 3D-wedstrijd van vereniging Artemis in Lelystad. Dit is een wedstrijd over twee dagen waar ofwel zaterdag of zondag aan meegedaan kon worden. Per dag deden er 350 schutters uit heel Nederland mee. De Terschellinger schutters waren ook dit keer heel goed bezig en gingen met twee eerste en drie tweede prijzen weer naar huis.