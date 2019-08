De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > handboogschieten > Handboogschieten

Afgelopen weekend reisden vijf leden van het Terschellinger Handboog Collectief af naar het Bos op de Houwingaham om deel te nemen aan een 3D-shoot.

De Winschoter Boogschietclub had daar voor het tweede achtereenvolgende jaar een 3D-ronde uitgezet met 32 mooie doelen in een relatief jonge bosgebied in de Groningse gemeente Oldambt, dat zich daar uitstekend voor leent. De Terschellingers kunnen terugkijken op een geslaagde dag en gingen met drie prijzen naar huis.