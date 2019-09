De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > natuur > Grote schoonmaakactie op Noordzeestrand

de Terschellingernatuur

Verdeeld in zes groepen zullen de komende maanden zevenhonderd vrijwilligers naar Terschelling komen om in samenwerking met de Milieujutter zwerfafval op te ruimen dat verspreid ligt op het Noordzeestrand van Terschelling. De organisatie van deze grote schoonmaakactie is in handen van Stichting Nederland Schoon, de gemeente Terschelling en Omrin, die gezamenlijk Stichting de Milieujutter op Terschelling ondersteunen. De eerste groep deelnemers aan de actie, die uit maar liefst 340 personen bestond, ging vorige week aan de slag.