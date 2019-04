De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Grote bridgedrive in Hotel Schylge

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart werd in WestCord Hotel Schylge de jaarlijkse grote bridgedrive gehouden. Op vrijdagavond werd de indeling voor de zaterdag bepaald, waarna op zaterdagmiddag werd gestart met zeven ronden van vier spellen. Het eilander paar Cees de Breed en Mauri Coltof stak met kop en schouders boven de overige deelnemers uit en won daarmee een geheel verzorgd weekend in Hotel Schylge of in een WestCord-hotel naar keuze op Vlieland