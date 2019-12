De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Golfen voor goed doel

Vorige week vrijdag kwamen tien damesleden van de Terschellinger Golfclub naar de winter-golfbaan van de club op Camping De Kooi in het kader van ‘Pink Friday’. Het doel van de samenkomst was om geld bijeen te brengen ten behoeve van borstkankeronderzoek. Na een heerlijke golfmiddag met een supergezellige nazit was de opbrengst 150 euro.