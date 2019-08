De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > natuur > Goed jaar voor slechtvalken op de Wadden

de Terschellingernatuur, nieuws

Foto: Anno Smit

Het afgelopen broedseizoen hebben vier paar slechtvalken gebroed op Rottumerplaat, Vlieland en Terschelling. Drie hiervan hebben succesvol jongen weten groot te brengen, het andere nest is mislukt. Staatsbosbeheer brengt het nieuws bewust nu pas naar buiten, op het moment dat alle jongen zijn uitgevlogen. Op Rottumerplaat broeden al enkele jaren slechtvalken, op Vlieland eenmaal eerder en op Terschelling was dit het eerste broedpaar. In totaal zijn er negen jongen uitgevlogen: vier op Vlieland, drie op Terschelling en twee op Rottumerplaat. Dit mag gezien worden als een erg goed broedresultaat.