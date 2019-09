De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Gezocht: boze puber die gouden ringen uit het raam gooide

de Terschellingernieuws

Het leek een sterk verhaal dat op verjaardagen verteld werd: een recalcitrante puber die de sieraden van zijn moeder uit het raam van een huis in Oosterend gooide. Maar nu die sieraden twintig jaar later gevonden zijn, lijkt het verhaal toch te kloppen. De vraag is: wie was die puber, of wie was de moeder? Jaap van Eijk en zijn vrouw Marijke zijn al een poosje naar hen op zoek. Het verhaal staat inmiddels op Facebook maar een serieuze reactie kwam daar nog niet op. Jaap heeft echter goede hoop. “De ‘puber’ zal nu een jaar of 40, 50 oud zijn denk ik. De ringen zijn van echt goud, en sieraden hebben vaak emotionele waarde.”