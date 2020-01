De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst

Vorige week dinsdag 7 januari organiseerden de TOV, SET, VVV, Oerol en Staatsbosbeheer gezamenlijk een nieuwjaarsbijeenkomst in Bardancing Wyb in Midsland. Vanaf 16.30 uur liepen gasten en genodigden binnen en om 17.00 uur startte het programma met een toost op het nieuwe jaar. De bijeenkomst werd goed bezocht, het was gezellig druk en het plenaire programma werd goed ontvangen. Willem Mier reikte deze avond namens de TOV de TOV Aanmoedigingsprijs – een waardecheque van 1000 euro – uit aan de kortdurende mbo-opleiding voor basiskok, een initiatief van ’t Schylger Jouw samen met ROC Friese Poort.