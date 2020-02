De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > muziek > Gezamenlijk concert West Aleta Singers met fanfareorkest

Foto: Jan van der Zee

Op zaterdag 8 februari gaven de West Aleta Singers een gezamenlijk concert met het fanfareorkest Concordia Welsrijp in ET-10. De speciale band tussen koor en orkest is te danken aan dirigent Sjoerd de Boer. Gedurende veertig jaar is hij met veel succes orkestdirigent geweest. Tijdens het concert beet Concordia het spits af en stal gelijk de show door achter elkaar in optocht de zaal binnen te komen. Zonder een pauze in te lassen werd er vervolgens om en om gezongen en gespeeld.