Geslaagde Terschellinger première van ‘Mijn bijzonder rare week met Tess’

Foto: Michel Aaldering

Afgelopen zaterdag 13 juli organiseerde Filmfestival Terschelling de Terschellinger première van de film ‘Mijn bijzonder rare week met Tess’, die geheel is opgenomen op het eiland. De zandafgraving op Halfweg was voor de gelegenheid omgetoverd tot openluchtbioscoop waar zo’n 500 gasten genoten van de film. Vanaf het moment dat ‘Mijn bijzonder rare week met Tess’ in de bioscopen te zien was (vanaf 3 juli), kreeg de film meteen lovende kritieken. Ook het premièrepubliek beloonde de speelfilm afgelopen zaterdag na afloop met een daverend applaus. Een groot deel van de cast en crew waren naar Terschelling gekomen om mee te genieten van de Terschellinger première.