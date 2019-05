De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Geslaagde examenstunt bij ’t Schylger Jouw

de Terschellingernieuws

Vorige week vrijdag was de laatste schooldag van de examenklas van schooljaar 2018-2019 en daarmee ook de dag van de traditionele examenstunt. Vol spanning wachtten team en medeleerlingen op wat er bedacht was door de vierdeklassers en wat er (misschien wel letterlijk) over hun hoofden zou worden uitgestort. Gelukkig viel het mee en werd het een leuke dag met diverse spelletjes en een waterballet.