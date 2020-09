De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Geslaagde Dorsdag in Formerum

de Terschellingernieuws

De leden van de Dorsvereniging ‘Helpt Elkander’ kunnen, mede door de ideale weersomstandigheden, terugkijken op een geslaagde Dorsdag, die afgelopen zaterdag op het erf van Egbert Zorgdrager aan de zuidkant van Formerum werd georganiseerd. “Ondanks het feit dat het coronavirus zware beperkingen oplegt aan de samenleving”, zegt Remi Hoeve, “is de dorsvereniging er toch in geslaagd om ook dit jaar het op Terschelling gekweekte graan op ambachtelijke wijze te dorsen.” Het eindresultaat was 320 kilo tarwe en 200 kilo haver. De haver wordt gebruikt als veevoer en de tarwe zal worden gemalen door de molen in Joure waarna de bakkers van de Jumbo in Formerum er ambachtelijk brood van bakken.