Geslaagde afsluiting van het turnseizoen bij EDO

Liselot van der Velde en Wessel Huurnink

Jooske van Vugt en Lara Lieman

Hedwig Schaap, Sanne Luidenga, Susanne Muijskens, Eline Mhennaoui

Ook bij gym- en turnvereniging EDO moest men in verband met de coronamaatregelen een beroep doen op de creativiteit omdat er niet in de gymzaal op West geturnd mocht worden. Daarom werden de lessen voortgezet op het sportveld in Midsland. Omdat er geen turntoestellen naar het sportveld mochten worden gebracht, was het buiten turnen een echte ‘turnchallenge’. “De eerste lessen waren spannend maar ook direct een succes”, vervolgt Petra. “Het oefenen van de balans, lenigheid, vormspanning, geografie, gymnastische sprongen en leuke turntrucjes gaf ons nieuwe creatieve ideeën in leuke spelvormen.” Vorige week werd de laatste les van het seizoen op een feestelijke manier afgesloten