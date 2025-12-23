Gemeente Terschelling waardeert mantelzorgers met mantelzorgcompliment

Verder dan normale ondersteuning

Mantelzorgers komen in aanmerking wanneer de zorgvrager in de gemeente woont en wanneer de mantelzorger langer dan drie maanden, gemiddeld minimaal vier uur per week, onbetaalde zorg verleent. Het gaat om zorg die verder gaat dan normale, dagelijkse ondersteuning. Voorbeelden zijn persoonlijke verzorging, psychische begeleiding, vervoer, het regelen van geldzaken of het coördineren van zorg.



Formulier

Het aanvragen van het mantelzorgcompliment kan via een te downloaden formulier op de website van de gemeente. Wie het formulier niet kan downloaden, kan terecht bij de Publieksbalie van het gemeentehuis voor een papieren versie. Ingevulde formulieren kunnen worden ingeleverd bij de balie van het gemeentehuis, per post verstuurd naar het gemeentehuis, of gemaild naar mantelzorgondersteuner Albert Jan van de Belt, mailadres aj.vd.belt@vlieland.nl. Hier kun je ook terecht voor vragen of hulp bij het aanvragen.