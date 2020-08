De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Geitenkeuring

de Terschellingernieuws







Op donderdagavond 13 augustus organiseerde Geitenfokvereniging Terschelling de jaarlijkse geitenkeuring op het land bij boerderij De Gèskieker. Vanwege de coronamaatregelen was er dit keer helaas geen publiek bij aanwezig en was ook de jaarlijkse verloting geschrapt, maar gelukkig was de opkomst qua geiten uitstekend. Er waren prijzen te winnen in vier verschillende rubrieken: lammeren, melkgeiten, dwerggeiten en mooiste uier. De geiten werden gekeurd door de Noord-Hollandse keurmeesters Theo van Herwerden en Linda Borst. Kampioen melkgeiten werd, evenals vorig jaar, Mientje van Marieke Hellevoort. Reservekampioen werd Antje, eveneens van Marieke Hellevoort.