Geen Fjoertoer, wel kaarsjes

De omstandigheden waren meer dan uitstekend afgelopen zaterdagavond: weinig wind, een heldere hemel en een prima temperatuur. Maar daar had de organisatie van de Fjoertoer weinig aan, want de nachtelijke wandeltocht was – zoals alle evenementen momenteel – afgelast vanwege de coronamaatregelen. Toch waren er op het eiland hier en daar brandende lampjes en kaarsjes te zien. Het was een initiatief van de organisatie waarvoor op de sociale media een oproep was gedaan. Zo waren er in de tuin van Herman en Zus Kooyman aan de Longway, tegenover De Stilen, van lichtjes twee prachtige harten gemaakt. En aan de Dirk Altalaan had Iemke Lurvink samen met Aljo Bolderman een aantal bomen fraai uitgelicht.