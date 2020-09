De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > berenloop > Geen Berenloop in 2020

de Terschellingerberenloop

Ondanks uitgebreide inspanningen is het de organisatie van de Berenloop niet gelukt om groen licht te krijgen voor de Berenloop op 1 november en Kleintje Berenloop op 31 oktober. Dat betekent dat de Berenloop dit jaar, tot groot verdriet van de organisatie, niet door kan gaan. “Wij begrijpen heel goed dat we alle ingeschreven deelnemers hiermee enorm teleurstellen”, aldus Willem Gerrits, voorzitter van de Werkgroep Berenloop. “En dat spijt ons verschrikkelijk. We hebben tot het laatste moment geprobeerd om tegemoet te komen aan de eisen van de vergunningverlener, en onze plannen diverse keren aangepast, maar helaas is het ons niet gelukt om de gemeente ervan te overtuigen dat het mogelijk is om het evenement op een verantwoorde en veilige manier te organiseren.”