Freek Zwart neemt afscheid bij Staatsbosbeheer

Op dinsdag 30 juni trok Freek Zwart na 43 jaar voor de laatste keer de deur achter zich dicht bij Staatsbosbeheer. Vanwege de coronamaatregelen was er geen receptie met een aantal interessante sprekers maar werd het, zoals Freek het formuleert, “in heel kleine kring een biertje op anderhalve meter.” Het is een geruisloos einde van een lange en veelzijdige carrière, waarbij Freek zo’n zes tot zeven verschillende functies heeft gehad. “De laatste jaren was ik vooral bezig met het bedenken en runnen van projecten op Ameland, Vlieland en Terschelling. Wel met het zwaartepunt op Terschelling, ook al omdat het mijn streven was om hier sowieso te blijven wonen en werken.”